Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области

В приграничном поселке Хомутовка Курской области в результате удара украинского беспилотника погибла мирная жительница. Дрон атаковал административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Вражеский дрон нанес удар по административному зданию в поселке Хомутовка. К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина. Она получила серьезные ранения, родные доставили ее в Дмитриевскую ЦРБ, но, к сожалению, реанимационные мероприятия не помогли», — сообщил глава области.
Александр Хинштейн выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки дрона травмы получил 59-летний житель Рыльского района. На автомобиле скорой помощи его доставили в Курскую областную больницу.
За минувшие сутки (в период с утра 14 июля до утра 15 июля) силы ПВО сбили над Курской областью 105 вражеских беспилотников различного типа. Кроме того, за этот период зафиксировано 89 артиллерийских ударов по отселенным районам и семь атак дронов с использованием сбрасываемых взрывных устройств.