Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области

За минувшие сутки (в период с утра 14 июля до утра 15 июля) силы ПВО сбили над Курской областью 105 вражеских беспилотников различного типа. Кроме того, за этот период зафиксировано 89 артиллерийских ударов по отселенным районам и семь атак дронов с использованием сбрасываемых взрывных устройств.