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Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области

В приграничном районе Курской области атака украинского дрона обернулась трагедией. БПЛА ударил по административному зданию в поселке Хомутовка, смертельно ранив 36-летнюю женщину. Это произошло на фоне беспрецедентных обстрелов: только за минувшие сутки над регионом сбили 105 вражеских беспилотников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В приграничном поселке Хомутовка Курской области в результате удара украинского беспилотника погибла мирная жительница. Дрон атаковал административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон нанес удар по административному зданию в поселке Хомутовка. К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина. Она получила серьезные ранения, родные доставили ее в Дмитриевскую ЦРБ, но, к сожалению, реанимационные мероприятия не помогли», — сообщил глава области.

Александр Хинштейн выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей.

Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки дрона травмы получил 59-летний житель Рыльского района. На автомобиле скорой помощи его доставили в Курскую областную больницу.

За минувшие сутки (в период с утра 14 июля до утра 15 июля) силы ПВО сбили над Курской областью 105 вражеских беспилотников различного типа. Кроме того, за этот период зафиксировано 89 артиллерийских ударов по отселенным районам и семь атак дронов с использованием сбрасываемых взрывных устройств.

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