1,4 млн рублей конфисковали у экс-сотрудницы матрасной фабрики под Нижним

Следствие и суд установили, что женщина, работая менеджером по снабжению в службе закупок предприятия, в период с 2018 по 2021 год получала денежное вознаграждение от представителей коммерческих организаций. Взамен она совершала действия в интересах этих компаний в рамках своих служебных полномочий по организации и проведению закупочных процедур.