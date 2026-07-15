1,4 млн рублей конфисковали у экс-сотрудницы матрасной фабрики под Нижним

Суд вынес приговор бывшей сотруднице организации по производству матрасов в Нижегородской области, признанной виновной в двух эпизодах коммерческого подкупа. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Следствие и суд установили, что женщина, работая менеджером по снабжению в службе закупок предприятия, в период с 2018 по 2021 год получала денежное вознаграждение от представителей коммерческих организаций. Взамен она совершала действия в интересах этих компаний в рамках своих служебных полномочий по организации и проведению закупочных процедур.
Суд назначил бывшей сотруднице наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев. Кроме того, более 1,4 млн рублей, полученных преступным путем, были конфискованы в доход государства.
Ранее сообщалось, что новый условный срок дали экс-главе Чкаловска Александру Кудряшову.