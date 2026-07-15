Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области за купальный сезон погибли 46 человек — МЧС

В числе погибших — четыре ребенка.

Источник: Время

МЧС России по Нижегородской области сообщает: с 1 июня, дня начала купального сезона, в регионе зафиксировано 35 происшествий на воде, в которых погибли 46 человек, в том числе 4 ребёнка.

Спасатели призывают взрослых ни на минуту не выпускать детей из поля зрения при отдыхе у воды, поскольку от поведения взрослых во многом зависит их жизнь и здоровье.

«Помните — вода не прощает ошибок! Берегите себя и своих близких», — предупреждают в МЧС.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в реке в Воскресенском округе.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше