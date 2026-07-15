В Нижегородской области за купальный сезон погибли 46 человек — МЧС

МЧС России по Нижегородской области сообщает: с 1 июня, дня начала купального сезона, в регионе зафиксировано 35 происшествий на воде, в которых погибли 46 человек, в том числе 4 ребёнка.
Спасатели призывают взрослых ни на минуту не выпускать детей из поля зрения при отдыхе у воды, поскольку от поведения взрослых во многом зависит их жизнь и здоровье.
«Помните — вода не прощает ошибок! Берегите себя и своих близких», — предупреждают в МЧС.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в реке в Воскресенском округе.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше