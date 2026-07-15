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Под Воронежем драка закончилась смертью 32-летнего мужчины

37-летнего мужчину задержали после смертельной драки в воронежском поселке.

Источник: Комсомольская правда

30 июня в воронежском поселке Отрадное между двумя мужчинами 32 и 37 лет возникла ссора, переросшая в драку. Более старший участник конфликта несколько раз ударил оппонента кулаком в лицо. Мужчина потерял равновесие и упал, ударившись затылком об тротуарную плитку.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, но через некоторое время он скончался от полученной травмы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть в СУ СК по региону возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, проводятся следственные действия и экспертизы.

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