Под Воронежем драка закончилась смертью 32-летнего мужчины

30 июня в воронежском поселке Отрадное между двумя мужчинами 32 и 37 лет возникла ссора, переросшая в драку. Более старший участник конфликта несколько раз ударил оппонента кулаком в лицо. Мужчина потерял равновесие и упал, ударившись затылком об тротуарную плитку.