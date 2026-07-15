В Москве студент отдал мошенникам деньги и ценности на 80 млн рублей

Собеседник заявил, что для урегулирования ситуации студенту необходимо перейти по ссылке и связаться по закрытому каналу с «сотрудником органа финансового контроля». После подключения мошенник сообщил, что от имени молодого человека якобы оформили доверенность на распоряжение деньгами на гражданина другой страны. Из-за этого, утверждал звонивший, в отношении студента могут провести проверку и обыск в его квартире.