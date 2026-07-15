В Москве студент отдал мошенникам деньги и ценности на 80 млн рублей

Звонившие предложили молодому человеку пройти диспансеризацию и убедили его назвать анкетные данные и код из СМС. Практически сразу студент получил сообщение о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». В уведомлении были указаны номера телефонов, по одному из которых юноша решил позвонить.
Собеседник заявил, что для урегулирования ситуации студенту необходимо перейти по ссылке и связаться по закрытому каналу с «сотрудником органа финансового контроля». После подключения мошенник сообщил, что от имени молодого человека якобы оформили доверенность на распоряжение деньгами на гражданина другой страны. Из-за этого, утверждал звонивший, в отношении студента могут провести проверку и обыск в его квартире.
Аферисты потребовали соблюдать строгую секретность и никому из близких не рассказывать о происходящем. Под их влиянием молодой человек подписал так называемую «расписку о неразглашении», а затем собрал находившиеся дома сбережения в рублях и иностранной валюте, а также часы различных марок.
Все деньги и ценности студент упаковал и в течение одного дня частями передал курьерам. Всего состоялось три встречи, при которых получатели называли заранее оговоренную кодовую фразу.
Общая сумма ущерба превысила 80 млн рублей. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личности причастных к преступлению. Расследование находится на контроле московской прокуратуры.