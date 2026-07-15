В Ростове задержали скрывавшегося 10 лет подозреваемого в покушении. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.43-летний мужчина предстанет перед судом за преступления, совершенные в ноябре 2016 года. Вместе с двумя соучастниками он по предварительному сговору из личной неприязни произвёл несколько выстрелов в потерпевшего из травматического оружия и повредил его автомобиль. Благодаря своевременной помощи врачей жизнь пострадавшего удалось спасти. Двух сообщников правоохранители задержали в короткий срок. Суд уже назначил им наказание в виде 12 и 8 лет лишения свободы. Третий фигурант долгое время скрывался от правосудия. В 2017 году ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.