В Волжском ФАС подтвердила сговор при повышении цен на проезд

В числе нарушителей оказались пять коммерсантов, принимавших решения о росте цен от лица группы перевозчиков: ИП Рябова А. А. — маршрут № 16 «37 мкр., ул. Медведева — ЖДВ», ИП Маслиева Н. Н. — маршрут № 5а «32 мкр. — ЖДВ», ИП Гуща С. Н. — маршруты № 3 «27 мкр. — о. Зелёный», № 5 «27 мкр. — ЖДВ», № 6 «37 мкр. — о. Зелёный», ИП Горячева Л. И. — маршрут № 24а «ул. Медведева — ЖДВ», ООО «Алеко и К» — маршруты № 17 «32 мкр. — пл. Строителей» и № 14а «37 мкр. — о. Зелёный». Также претензии органа затронули и самостоятельных перевозчиков: ИП Колпаков А. В. — маршрут № 44, ИП Кругляков А. А. — маршрут № 24а, ИП Гуполов А. А., ИП Кольвах Г. В.