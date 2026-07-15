В Волжском ФАС подтвердила сговор при повышении цен на проезд

В Волжском региональное управление ФАС России поставило точку в скандальном прошлогоднем повышении стоимости проезда с 35 до 50 рублей. Перевозчики обосновали столь кардинальные перемены, однако представленные расчёты одновременно доказали и наличие среди коммерсантов сговора.
Ранее редакция сообщала об организации антимонопольной службой проверки сложившейся ситуации. 30 июня служба разослала заинтересованным сторонам свой окончательный вердикт. С копией, полученной инициативной группой граждан «Мне не всё равно! Волжский», удалось ознакомиться редакции.
Согласно материалам, проверка охватила 15 перевозчиков. В отношении ИП Шевченко Г. В., ИП Абрамян В. В., ИП Книга А. П., ИП Трутнева С. Л., ИП Черепенников В. В., ИП Неверов В. М. производство было прекращено в связи с тем, что фактически они не были причастны к повышению цен.
В числе нарушителей оказались пять коммерсантов, принимавших решения о росте цен от лица группы перевозчиков: ИП Рябова А. А. — маршрут № 16 «37 мкр., ул. Медведева — ЖДВ», ИП Маслиева Н. Н. — маршрут № 5а «32 мкр. — ЖДВ», ИП Гуща С. Н. — маршруты № 3 «27 мкр. — о. Зелёный», № 5 «27 мкр. — ЖДВ», № 6 «37 мкр. — о. Зелёный», ИП Горячева Л. И. — маршрут № 24а «ул. Медведева — ЖДВ», ООО «Алеко и К» — маршруты № 17 «32 мкр. — пл. Строителей» и № 14а «37 мкр. — о. Зелёный». Также претензии органа затронули и самостоятельных перевозчиков: ИП Колпаков А. В. — маршрут № 44, ИП Кругляков А. А. — маршрут № 24а, ИП Гуполов А. А., ИП Кольвах Г. В.
Маршрутчики предоставили документы о себестоимости перевозки одного пассажира. Согласно расчётам, на маршруте № 16 она составляет 42,81 ₽, № 5а — 40,20 ₽, № 6 — 41,60 ₽, № 24а — 41,60 ₽, № 3 — 45,20 ₽, № 5 — 42,25 ₽, № 17 — 45 ₽, № 14а — 45 ₽ По подсчётам экспертов ФАС, средняя отраслевая рентабельность пассажирских перевозок составляет 12,5%.
Исходя из представленных перевозчиками данных, обоснованная цена проезда должна находиться в люфте от 45,23 до 50,85 ₽ Фактически рост стоимости проезда до 50 ₽ находится в этих рамках, из-за чего антимонопольная служба не смогла найти повод для отмены повышения. Одновременно фигуранты не смогли убедительно объяснить, почему при разной себестоимости перевозки пассажиров все они одномоментно установили ценник на уровне 50 ₽
В результате комиссия ФАС приняла решение признать ИП Рябову А. А., ИП Маслиеву Н. Н., ИП Гущу С. Н., ИП Горячеву Л. И., ООО «Алеко и К», ИП Гуполова А. А., ИП Кольвах Г. В., ИП Колпакова А. В., ИП Круглякова А. А. нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 «Закона о защите конкуренции». Предпринимателям грозят оборотные штрафы размером не менее 100 тыс. рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102».