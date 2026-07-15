Шесть БПЛА сбили над Воронежем днем 15 июля

В течение дня горожане слышали несколько громких звуков в различных районах. К вечеру среды губернатор области Александр Гусев сообщил о шести сбитых беспилотниках в небе над городом.
При отражении вражеской атаки обошлось без повреждений и пострадавших.
Напомним, утром 15 июля над одним из южных районов области ПВО сбили высокоскоростную цель. А в ночь на среду в пригороде Воронежа обломки сбитого БПЛА ранили мужчину и повредили три жилых частных дома и один нежилой. После оказания первой помощи пострадавшего мужчину отпустили домой.
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