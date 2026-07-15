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Шесть БПЛА сбили над Воронежем днем 15 июля

А чуть раньше днем ПВО уничтожило высокоскростную цель на юге региона.

Источник: Комсомольская правда

Днем 15 июля в Воронеже было тревожно. Трижды включались сирены воздушной тревоги. Два раза в связи с ракетной опасностью, третий — из-за угрозы непосредственного удара БПЛА.

В течение дня горожане слышали несколько громких звуков в различных районах. К вечеру среды губернатор области Александр Гусев сообщил о шести сбитых беспилотниках в небе над городом.

При отражении вражеской атаки обошлось без повреждений и пострадавших.

Напомним, утром 15 июля над одним из южных районов области ПВО сбили высокоскоростную цель. А в ночь на среду в пригороде Воронежа обломки сбитого БПЛА ранили мужчину и повредили три жилых частных дома и один нежилой. После оказания первой помощи пострадавшего мужчину отпустили домой.

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