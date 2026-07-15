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В пермском селе, затопленном дождевым паводком, отключили электричество

Из-за подтопления села Богородск в Октябрьском округе Пермского края энергетики прекратили подачу электричества. Об этом сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

Источник: "Российская газета"

Из-за подтопления села Богородск в Октябрьском округе Пермского края энергетики прекратили подачу электричества. Об этом сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

В Богородске 15 июля за несколько часов выпала месячная норма дождей. Потоки воды переполнили реку Арий и разливаются по селу. При этом в зону подтопления попали и энергообъекты.

Для безопасности жителей Богородска была временно ограничена подача электроэнергии по трем ЛЭП.

Сейчас в населенном пункте ведется контроль гидрологической обстановки. Аварийные бригады находятся в состоянии повышенной готовности.

Несколько дней назад дождевой паводок прошел в селе Кын Пермского края. Здесь были размыты дороги и снесены три моста. Сильным течением из подмытого дома унесло девушку, ее до сих пор не нашли.

Непогода бушует и в Свердловской области, здесь из-за сильных дождей продолжает подниматься уровень воды в реках.