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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.

Источник: РИА "Новости"

«По команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения», — говорится в сообщении.

С 18:00 до 21:00 обесточены потребители по графику 2 очереди. Без света останутся улицы в микрорайоне Мекензиевы Горы, поселках Ласпи, Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, Кизиловое, а также больше 100 улиц в Севастополе. Ознакомится со списком адресов можно по ссылке.

В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.

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