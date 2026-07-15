В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

С 18:00 до 21:00 обесточены потребители по графику 2 очереди. Без света останутся улицы в микрорайоне Мекензиевы Горы, поселках Ласпи, Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, Кизиловое, а также больше 100 улиц в Севастополе. Ознакомится со списком адресов можно по ссылке.