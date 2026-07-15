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Запахло тюрьмой: в Минске задержали продавца поддельной парфюмерии

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали 30-летнего минчанина, который продавал поддельную парфюмерию под видом оригинальной, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

По данным правоохранителей, поводом для проверки стало заявление одного из покупателей, а также публикации и комментарии в социальных сетях, где пользователи жаловались на нечестного продавца.

Отмечается, что он торговал поддельными духами на парковках возле ТЦ.

«Мужчина приезжал на автомобиле Mercedes и убеждал покупателей, что распродает “остатки партии” в связи с срочным отъездом из страны», — приводят слова очевидцев правоохранители.

Они отметили, что мужчина предлагал купить якобы оригинальную парфюмерию по цене примерно вдвое ниже рыночной — на самом деле мужчина приобретал аналоги известных брендов на рынке.

Подозреваемого задержали, проводится проверка. В милиции ищут пострадавших и просят их обратиться в Центральное РУВД Минска или сообщить об этом по телефону 102.