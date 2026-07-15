В Оренбурге Superjet сняли с рейса из-за утечки нефти

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», инцидент произошел при подготовке рейса FV-6454 из Оренбурга в Санкт-Петербург. После загрузки почты сотрудники аэропорта обнаружили в переднем багажно-грузовом отсеке жидкость с резким запахом. Подготовку к вылету остановили, самолет осмотрели технические специалисты.
Источником утечки оказалась картонная коробка с девятью литровыми стеклянными бутылями с надписью «Нефть». Четыре емкости были повреждены, их содержимое попало в подпольное пространство фюзеляжа и дренажную систему самолета.
Как утверждает канал, коробка имела маркировку «Опасный груз», однако была оформлена как обычное почтовое отправление. Поэтому уведомление экипажа о перевозке и размещении опасного груза — NOTOC — подготовлено не было.
Специалисты очистили багажно-грузовой отсек, подпольное пространство и дренажную систему, а затем провели необходимые технические проверки. После этого самолет допустили к дальнейшей эксплуатации.
Уральская транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, опасный груз был поврежден 10 июля при предполетной подготовке. Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.