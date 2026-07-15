В Оренбурге Superjet сняли с рейса из-за утечки нефти

В аэропорту Оренбурга самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» отстранили от полетов после повреждения емкостей с нефтепродуктами в багажно-грузовом отсеке. Пассажиров к этому моменту еще не начали сажать в самолет. Воздушное судно вернулось в эксплуатацию 15 июля.