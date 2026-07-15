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В Оренбурге Superjet сняли с рейса из-за утечки нефти

В аэропорту Оренбурга самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» отстранили от полетов после повреждения емкостей с нефтепродуктами в багажно-грузовом отсеке. Пассажиров к этому моменту еще не начали сажать в самолет. Воздушное судно вернулось в эксплуатацию 15 июля.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», инцидент произошел при подготовке рейса FV-6454 из Оренбурга в Санкт-Петербург. После загрузки почты сотрудники аэропорта обнаружили в переднем багажно-грузовом отсеке жидкость с резким запахом. Подготовку к вылету остановили, самолет осмотрели технические специалисты.

Источником утечки оказалась картонная коробка с девятью литровыми стеклянными бутылями с надписью «Нефть». Четыре емкости были повреждены, их содержимое попало в подпольное пространство фюзеляжа и дренажную систему самолета.

Как утверждает канал, коробка имела маркировку «Опасный груз», однако была оформлена как обычное почтовое отправление. Поэтому уведомление экипажа о перевозке и размещении опасного груза — NOTOC — подготовлено не было.

Специалисты очистили багажно-грузовой отсек, подпольное пространство и дренажную систему, а затем провели необходимые технические проверки. После этого самолет допустили к дальнейшей эксплуатации.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, опасный груз был поврежден 10 июля при предполетной подготовке. Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.