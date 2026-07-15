На Кубани юные диверсанты сожгли электровоз и пытались поджечь военную базу

Несовершеннолетний Дмитрий Р. получил шесть лет колонии общего режима, а его старший товарищ Владимир Суржанский отправится за решетку на тринадцать с половиной лет. При этом первые три года 19-летний юноша проведет в тюрьме, а остаток срока отбудет в исправительной колонии строгого режима.