На Кубани юные диверсанты сожгли электровоз и пытались поджечь военную базу

Краснодарский краевой суд вынес суровый приговор двум жителям Кубани, которые по заданию кураторов пытались разрушить объекты военной и транспортной инфраструктуры.
Несовершеннолетний Дмитрий Р. получил шесть лет колонии общего режима, а его старший товарищ Владимир Суржанский отправится за решетку на тринадцать с половиной лет. При этом первые три года 19-летний юноша проведет в тюрьме, а остаток срока отбудет в исправительной колонии строгого режима.
Суд также постановил конфисковать у главного организатора диверсий 80 тысяч рублей, полученные им за преступление.
О совершённых криминальных актах ранее рассказывал «Югополис».
История началась весной прошлого года в станице Кавказской. Суржанский через мессенджер связался с неизвестным заказчиком, который предложил ему зарабатывать на диверсиях. Условия были простыми: за каждый сожженный образец военной техники исполнитель получал 700 долларов. Молодой человек согласился и, чтобы справиться с задачей, привлек своего несовершеннолетнего знакомого, пообещав тому долю.
Первая попытка закончилась неудачей. Парни проникли на территорию войсковой части с намерением поджечь технику, но во время операции подросток травмировался. Испугавшись последствий, сообщники бросили затею и скрылись.
Неудача не остановила их. Продолжая выполнять указания куратора, Суржанский решил переключиться на транспорт. За 80 тысяч рублей он поджег электровоз, принадлежащий РЖД. Чтобы подтвердить выполнение заказа, он отправил «работодателю» фотографии и видео горящей машины.
Однако долго скрываться не удалось. Сотрудники ФСБ быстро вышли на след злоумышленников и задержали их. Следствие установило все детали преступления, включая факт вовлечения несовершеннолетнего в противоправные действия. Теперь обоим предстоит долгий срок лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.