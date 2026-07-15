Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове осудили двоих мужчин за ночной разбой с оружием

Под Ростовом осудили двух разбойников, которые и ворвались в дом и запугали женщину с детьми ради 2,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове за разбой осудили двух мужчин, которые ворвались ночью в дом к женщине с детьми и, угрожая оружием, отобрали у хозяйки деньги. Об этом сообщают в Ростовском областном суде.

Преступление произошло 10 мая 2024 года в Красносулинском районе. Ночью двое мужчин вместе с двумя сообщниками в масках проникли в частный дом. Внутри спали женщина и ее несовершеннолетние дети.

Разбойники угрожали потерпевшей сигнальным пистолетом и ножом. Они заставили ее открыть сейф и отдать деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила 2,3 миллиона рублей.

В суде оба обвиняемых отрицали вину и утверждали, что не причастны к нападению. Однако Красносулинский районный суд признал их виновными. Соучастники получили по девять и десять лет в колонии строгого режима. Обоих также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Областной суд проверил материалы дела и оставил приговор без изменений. Он вступил в силу. Уголовное дело в отношении двух других участников нападения выделено в отдельное производство.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.