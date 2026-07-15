В Ростове осудили двоих мужчин за ночной разбой с оружием

В суде оба обвиняемых отрицали вину и утверждали, что не причастны к нападению. Однако Красносулинский районный суд признал их виновными. Соучастники получили по девять и десять лет в колонии строгого режима. Обоих также оштрафовали на 100 тысяч рублей.