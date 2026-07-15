Воронежца будут судить за попытку сбита 300 граммов наркотиков

Следствие установило, что в апреле 2026 года фигурант приобрел через интернет героин и другие наркотики общим весом больше 300 граммов для дальнейшего сбыта. В тот момент, когда мужчина пытался забрать товар из тайника, его с поличным задержали сотрудники УФСБ по региону. При обыске у обвиняемого изъяли 179 свертков с наркотическими средствами.