В селе в Пермском крае после мощного подтопления отключили электричество

Село Богородск Октябрьского округа в Пермском крае, где произошло подтопление, осталось без электричества, рассказали специалисты компании «Россети Урал».
Речь идёт о небольшом селе на реке Арий (правом притоке реки Ирень), дома в котором после обильных дождей, когда в течение нескольких часов выпала месячная норма осадков, залило водой.
«В зону подтопления попали и несколько энергообъектов. Для обеспечения безопасности жителей специалисты пермского филиала “Россети Урал” временно ограничили подачу электроэнергии по трём линиям электропередачи 0,4 кВ. Специалисты ведут усиленный контроль состояния оборудования и гидрологической обстановки. Бригады электросетевой компании находятся в повышенной готовности», — пояснили энергетики.
После снижения уровня воды, специалисты, убедившись в безопасности функционирования оборудования, приступят к постепенному возобновлению подачи электроэнергии.
Энергетики предупреждают: подтопление энергообъектов паводковыми водами увеличивает риски поражения электрическим током.
«В таких непростых условиях важно быть особенно осторожными. Не стоит упускать из внимания возможные обрывы или провисание проводов на линиях электропередачи», — советуют они.
Обо всех случаях нарушения электроснабжения или повреждениях энергообъектов жителей просят сообщать по единому бесплатному номеру 8−800−220−0−220. Также можно воспользоваться коротким номером 220 (при звонках с мобильных телефонов).
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Октябрьском округе Пермского края, где в результате аномальных ливней затопило мосты, дороги и дома, объявили режим повышенной готовности. В село Кын, которое затопило второй раз за месяц, потоком воды в неизвестном направлении унесло 25-летнюю девушку. Её ищут уже несколько суток.