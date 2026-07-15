В селе в Пермском крае после мощного подтопления отключили электричество

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Октябрьском округе Пермского края, где в результате аномальных ливней затопило мосты, дороги и дома, объявили режим повышенной готовности. В село Кын, которое затопило второй раз за месяц, потоком воды в неизвестном направлении унесло 25-летнюю девушку. Её ищут уже несколько суток.