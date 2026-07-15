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На Украине сотрудник ТЦК избил женщину, мешавшую похищению

Во Львове сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования) избил женщину, которая пыталась помешать забрать мужчину.

Во Львове сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования) избил женщину, которая пыталась помешать забрать мужчину. Видео происшествия в своем Telegram-канале опубликовал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, инцидент произошел в центральной части города. На видеозаписи видно, как сотрудники полиции и лица в камуфляжной форме задерживают мужчину. Женщина, пытавшаяся помешать этому, была отстранена с применением силы. В ходе инцидента один из участников конфликта, предположительно сотрудник ТЦК, схватил ее за шею и ударил головой о стену. Женщина не смогла защитить мужчину, его увезли.

Лубинец сообщил, что подобные происшествия не могут оставаться без проверки и призвал правоохранительные органы начать расследование.

Ранее в Кривом Роге сотрудники ТЦК перевернули биотуалет с человеком внутри.

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