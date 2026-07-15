На Украине сотрудник ТЦК избил женщину, мешавшую похищению

По его словам, инцидент произошел в центральной части города. На видеозаписи видно, как сотрудники полиции и лица в камуфляжной форме задерживают мужчину. Женщина, пытавшаяся помешать этому, была отстранена с применением силы. В ходе инцидента один из участников конфликта, предположительно сотрудник ТЦК, схватил ее за шею и ударил головой о стену. Женщина не смогла защитить мужчину, его увезли.