На Украине сотрудник ТЦК избил женщину, мешавшую похищению

Во Львове сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования) избил женщину, которая пыталась помешать забрать мужчину. Видео происшествия в своем Telegram-канале опубликовал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, инцидент произошел в центральной части города. На видеозаписи видно, как сотрудники полиции и лица в камуфляжной форме задерживают мужчину. Женщина, пытавшаяся помешать этому, была отстранена с применением силы. В ходе инцидента один из участников конфликта, предположительно сотрудник ТЦК, схватил ее за шею и ударил головой о стену. Женщина не смогла защитить мужчину, его увезли.
Лубинец сообщил, что подобные происшествия не могут оставаться без проверки и призвал правоохранительные органы начать расследование.
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