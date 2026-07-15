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От Александра Иванчея требуют расплатиться за пользование изъятым имуществом

Как стало известно «Ъ», Росимущество взыскивает с Александра Иванчея, бывшего депутата заксобрания Камчатского края и бенефициара Петропавловск-Камчатского морского торгового порта, 20 млн руб. долга за пользование жильем в Геленджике. Два дома были изъяты у бизнесмена в 2025 году по иску Генпрокуратуры в числе прочих активов общей стоимостью 31 млрд руб.

Как стало известно «Ъ», Росимущество взыскивает с Александра Иванчея, бывшего депутата заксобрания Камчатского края и бенефициара Петропавловск-Камчатского морского торгового порта, 20 млн руб. долга за пользование жильем в Геленджике. Два дома были изъяты у бизнесмена в 2025 году по иску Генпрокуратуры в числе прочих активов общей стоимостью 31 млрд руб.

Адвокат Екатерина Гусеина рассказала «Ъ», что Александр Иванчей не согласен с претензиями Росимущества, поскольку он не пользуется конфискованной недвижимостью, проживая за пределами РФ. По словам юриста, ведомство не представило в суд расчет стоимости пользования зданиями, а право Росимущества на спорные объекты не подтверждено.

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