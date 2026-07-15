Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о смерти нижегородки в больнице

Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в балахнинской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что ранее к Бастрыкину обращалсь сестра умершей женщины. Она считала, что смерть ее сестры произошла из-за некачественно оказанных медицинской помощи.
Женщину доставили в одну из больниц Балахны в мае 2025 года. Из-за поздно выявленного заболевания и неверной тактики лечения у нее развились осложнения. Через несколько часов пациентка скончалась.
Было возбуждено уголовное дело. Сейчас Бастрыкин ждет актуальную информацию о ходе расследования.
Ранее сообщалось, что 75-летний мужчина погиб при спиле деревьев в Лыскове.