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Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о смерти нижегородки в больнице

Ранее к председателю СК России обращалась сестра умершей женщины.

Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в балахнинской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее к Бастрыкину обращалсь сестра умершей женщины. Она считала, что смерть ее сестры произошла из-за некачественно оказанных медицинской помощи.

Женщину доставили в одну из больниц Балахны в мае 2025 года. Из-за поздно выявленного заболевания и неверной тактики лечения у нее развились осложнения. Через несколько часов пациентка скончалась.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас Бастрыкин ждет актуальную информацию о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что 75-летний мужчина погиб при спиле деревьев в Лыскове.