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Житель Севастополя развращал мальчиков и получил срок

Суд в Севастополе отправил местного жителя в колонию строгого режима на 17 лет за сексуальные преступления против детей.

Суд в Севастополе отправил местного жителя в колонию строгого режима на 17 лет за сексуальные преступления против детей. Ранее он уже привлекался за расправу над собственной матерью. Об этом сообщила прокуратура города.

Следствие установило, что в августе 2022 и 2025 годов мужчина развращал мальчиков и совершал в отношении них насильственные действия. Пострадавшие рассказали о случившемся родителям, после чего те обратились в полицию.

В ходе разбирательства вскрылось криминальное прошлое подсудимого. Оказалось, что прежде он уже привлекался к ответственности за убийство матери. Суд учёл этот факт при вынесении приговора.

Помимо срока в колонии строгого режима, осуждённому на 16 лет запретили любую деятельность, связанную с несовершеннолетними.

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