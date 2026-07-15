Житель Севастополя развращал мальчиков и получил срок

Суд в Севастополе отправил местного жителя в колонию строгого режима на 17 лет за сексуальные преступления против детей. Ранее он уже привлекался за расправу над собственной матерью. Об этом сообщила прокуратура города.
Следствие установило, что в августе 2022 и 2025 годов мужчина развращал мальчиков и совершал в отношении них насильственные действия. Пострадавшие рассказали о случившемся родителям, после чего те обратились в полицию.
В ходе разбирательства вскрылось криминальное прошлое подсудимого. Оказалось, что прежде он уже привлекался к ответственности за убийство матери. Суд учёл этот факт при вынесении приговора.
Помимо срока в колонии строгого режима, осуждённому на 16 лет запретили любую деятельность, связанную с несовершеннолетними.
Читайте также: «Казанский стрелок Галявиев, устроивший бойню в гимназии, женился в колонии: интервью с супругой».