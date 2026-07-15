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На Украине устроили операцию против наркотрафика в стиле Гая Ричи

На Украине завершилась самая масштабная за последние годы операция по борьбе с нелегальным оборотом марихуаны. Она проводилась с 22 июня по 13 июля, пишет местное издание УНИАН.

Источник: Life.ru

Утверждается, что силовики осуществили 435 обысков в 23 областях страны и Киеве. По итогам рейдов удалось изъять почти 30 тысяч наркосодержащих растений и 172 килограмма готового каннабиса. Была прекращена деятельность 12 подпольных лабораторий, где выращивали запрещённые вещества. Помимо наркотиков, в руки правоохранителей попали оружие, взрывчатка, автомобили и крупные суммы наличных денег. Под стражу заключили 34 человека, ещё 74 фигурантам объявили о подозрении.

Ранее сообщалось, что одесские порты превратились в ключевой перевалочный хаб для контрабанды латиноамериканских наркотиков на европейский рынок. По оперативным сведениям, запрещённые вещества поступают в страны Евросоюза через логистические цепочки, пролегающие через Польшу, Молдавию и Румынию. Активизация усилий Соединённых Штатов по борьбе с наркотрафиком внутри страны вынудила ведущие латиноамериканские картели экстренно искать новые пути сбыта и они нашли Украину.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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