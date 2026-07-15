На Украине устроили операцию против наркотрафика в стиле Гая Ричи

Утверждается, что силовики осуществили 435 обысков в 23 областях страны и Киеве. По итогам рейдов удалось изъять почти 30 тысяч наркосодержащих растений и 172 килограмма готового каннабиса. Была прекращена деятельность 12 подпольных лабораторий, где выращивали запрещённые вещества. Помимо наркотиков, в руки правоохранителей попали оружие, взрывчатка, автомобили и крупные суммы наличных денег. Под стражу заключили 34 человека, ещё 74 фигурантам объявили о подозрении.