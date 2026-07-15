Полицейский из Франции застрелил водителя, отказавшегося остановиться

Полицейский на юге Франции застрелил 29-летнего автомобилиста, который отказался остановиться и переехал ему ногу. Инцидент произошёл на фоне обсуждения закона об упрощении применения оружия стражами порядка. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Авиньона.