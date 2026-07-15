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Полицейский из Франции застрелил водителя, отказавшегося остановиться

Полицейский на юге Франции застрелил 29-летнего автомобилиста, который отказался остановиться и переехал ему ногу.

Полицейский на юге Франции застрелил 29-летнего автомобилиста, который отказался остановиться и переехал ему ногу. Инцидент произошёл на фоне обсуждения закона об упрощении применения оружия стражами порядка. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Авиньона.

Инцидент произошел 14 июля в коммуне Ле-Понте. Водитель проигнорировал требование остановиться и наехал на сотрудника полиции. Тот открыл огонь. Пострадавший скончался от полученных ранений. Погибшим оказался мужчина, уже имевший судимости за неоднократные отказы подчиниться властям и недавно вышедший из тюрьмы.

Правоохранители начали два параллельных расследования. Первое касается отказа водителя подчиниться и насилия в отношении полиции. Второе — убийства, совершённого представителем власти. Во Франции после каждого применения оружия полицией следствие проверяет, были ли соблюдены условия необходимости и соразмерности.

Полицейскому предстоит доказать, что он действовал в рамках закона.

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