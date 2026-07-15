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По делу о хищении средств на снабжение водой Донбасса предъявлено окончательное обвинение

Как стало известно «Ъ», фигурантам уголовного дела о хищении более 500 млн руб., выделенных Минобороны на госконтракт по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, предъявили обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, обвиняемые закупили некачественное китайское оборудование. Фигуранты вину не признают и сейчас знакомятся с материалами расследования.

Как стало известно «Ъ», фигурантам уголовного дела о хищении более 500 млн руб., выделенных Минобороны на госконтракт по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, предъявили обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, обвиняемые закупили некачественное китайское оборудование. Фигуранты вину не признают и сейчас знакомятся с материалами расследования.

Версия ГВСУ СКР заключается в том, что в рамках госконтракта на строительство водовода Дон—Донбасс Военно-строительная компания (ВСК) заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. НЭСТ привлекло субподрядчиком «Интерарм», чьи руководители Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям.

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