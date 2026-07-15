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Ростовчанина осудили за кражу у пенсионера и оправдали по обвинению в нападении

За кражу у пенсионера в колонию отправился ростовчанин.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове суд отправил мужчину за решетку за кражу у пенсионера, но оправдал его по обвинению в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщают в Ростовском областном суде.

Дело рассматривали с участием коллегии присяжных. Жителя Ростова обвиняли в краже и посягательстве на жизнь полицейского.

— По версии следствия, мужчина вместе с сообщником украл из машины на рынке в Аксайском районе больше 100 тысяч рублей. Деньги принадлежали пенсионеру. При задержании обвиняемый применил огнестрельное оружие и физическую силу, чтобы скрыться от сотрудников, — пояснили в инстанции.

Присяжные признали его виновным в краже группой лиц с причинением значительного ущерба. Однако по эпизоду с нападением на полицейских вынесли оправдательный вердикт.

Суд назначил наказание за хищение — четыре года и десять месяцев колонии общего режима. После освобождения мужчину ограничат в свободе еще на полгода.

Приговор пока не вступил в силу. Его можно обжаловать в апелляционном порядке.

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