СК завершил расследование теракта, в котором погиб бывший мэр Луганска Пилавов

СК завершил расследование дела о теракте, унесшем жизнь бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике во взаимодействии с ЦПЭ МВД по ЛНР и УФСБ России по ЛНР завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Дорофеева», — отмечается в сообщении от следственного органа.
Отмечается, что Дорофеев обвиняется в преступлениях по ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
Ранее KP.RU сообщил подробности убийства экс-мэра Луганска. Организаторы действовали с территории Украины. Совершить преступление за деньги согласился Геннадий Дорофеев — он изготовил взрывчатку. А жительница Брянска по указу куратора забрала рюкзак с взрывным устройством. С ним она подошла к Пилавову на улице, а Дорофеев подорвал рюкзак дистанционно. Женщина погибла на месте, экс-мэр Луганска скончался от ранений в больнице.