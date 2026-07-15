Турист потерял сознание на палубе круизного лайнера и умер

По данным The Sun, пассажир потерял сознание на палубе во время плавания. Экипаж оказал ему первую помощь, после чего корабль изменил маршрут и направился к острову Крит. После прибытия в порт Ханьи мужчину доставили в частную клинику на машине скорой помощи. Врачи констатировали смерть туриста.