Турист потерял сознание на палубе круизного лайнера и умер

По данным The Sun, пассажир потерял сознание на палубе во время плавания. Экипаж оказал ему первую помощь, после чего корабль изменил маршрут и направился к острову Крит. После прибытия в порт Ханьи мужчину доставили в частную клинику на машине скорой помощи. Врачи констатировали смерть туриста.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники портовой службы Ханьи совместно с береговой охраной. Назначено вскрытие, которое должно установить точную причину смерти.
Правоохранители пока не рассматривают версию преступления. Неизвестно также, путешествовал ли мужчина один или вместе с родственниками.
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