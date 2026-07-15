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Турист потерял сознание на палубе круизного лайнера и умер

79-летний турист из Великобритании умер на борту круизного лайнера во время путешествия по греческим островам. Мужчину пытались спасти медики судна, но безуспешно.

Источник: Life.ru

По данным The Sun, пассажир потерял сознание на палубе во время плавания. Экипаж оказал ему первую помощь, после чего корабль изменил маршрут и направился к острову Крит. После прибытия в порт Ханьи мужчину доставили в частную клинику на машине скорой помощи. Врачи констатировали смерть туриста.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники портовой службы Ханьи совместно с береговой охраной. Назначено вскрытие, которое должно установить точную причину смерти.

Правоохранители пока не рассматривают версию преступления. Неизвестно также, путешествовал ли мужчина один или вместе с родственниками.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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