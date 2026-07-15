86 млрд ущерба: Стали известны новые детали дела «майонезного короля»

Кроме того, обвинение оценивает почти в 28,7 млрд рублей ущерб от сделок с имуществом, которое, по версии следствия, было приобретено в результате преступления. Ещё один пункт дела касается взятки в 2,6 млн рублей бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову за общее покровительство и содействие при получении субсидий.