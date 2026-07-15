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В Ростовской области во время кустарной заправки ГСМ сгорели семь машин

В селе Новобессергеневка Ростовской области огонь уничтожил семь грузовых и легковых автомобилей. Пострадал 30-летний мужчина.

Источник: "Российская газета"

В селе Новобессергеневка Ростовской области огонь уничтожил семь грузовых и легковых автомобилей. Пострадал 30-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, инцидент произошел на улице Куликова.

«По данным экспертов, причиной ЧП стала “кустарная” заправка автомобиля в необорудованном месте», — говорится в сообщении МЧС региона.

Пожарные напоминают, что переливать и хранить бензин в обычной пластиковой таре нельзя, так как пластик накапливает статический заряд и не рассчитан на контакт с нефтепродуктами.

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