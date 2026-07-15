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В Калининграде историческую башню затопило из-за паводка

В Калининградской области историческая водонапорная башня в Знаменске оказалась под угрозой разрушения из-за сильной течи. О происшествии сообщил краевед и гид Евгений Мосиенко.

Источник: Life.ru

Водонапорную башню в Калининграде затопило из-за паводков. Видео © Telegram / Культурная индустриализация.

Постройка расположена на территории бывшей психиатрической клиники Алленберг. По словам местных жителей, вода хлещет из неё уже больше недели. Потоки размывают кладочный раствор, разрушают межэтажные перекрытия и повреждают несущие конструкции. Ситуация опасна вдвойне, поскольку башня остаётся действующим объектом и обеспечивает водоснабжение соседних домов.

Памятник индустриальной архитектуры сохранил уникальный декор, включая орнамент на штукатурке, деревянную и керамическую черепицу. Жители утверждают, что местное руководство было оповещено о проблеме сразу, но за неделю никаких мер не приняли.

Мосиенко позвонил в службу 112, предупредив об угрозе жизни людей в случае обрушения. Позже он связался с Гвардейским водоканалом для экстренного устранения аварии. В Службу охраны объектов культурного наследия готовится обращение с требованием обязать собственника провести противоаварийные работы.

Ранее сообщалось, что мощный пятибалльный шторм на Балтике практически полностью уничтожил пляжную полосу в Зеленоградске. По сводкам МЧС, 8 июля в регионе бушевал сильный северо-западный ветер, порывы которого достигали двадцати двух метров в секунду, а штормовое предупреждение сохранялось вплоть до полудня.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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