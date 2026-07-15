В Калининграде историческую башню затопило из-за паводка

Ранее сообщалось, что мощный пятибалльный шторм на Балтике практически полностью уничтожил пляжную полосу в Зеленоградске. По сводкам МЧС, 8 июля в регионе бушевал сильный северо-западный ветер, порывы которого достигали двадцати двух метров в секунду, а штормовое предупреждение сохранялось вплоть до полудня.