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Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб при ударе беспилотника

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при ударе дрона сегодня утром. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при ударе дрона сегодня утром. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По словам господина Лихачева, дрон ударил по служебной машине на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара. Водитель также погиб. Глава «Росатома» отметил, что политическое руководство страны уже проинформировано о произошедшем. Он призвал руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «оперативно, конкретно и четко» отреагировать на инцидент.

«За последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», — приводит слова господина Лихачева пресс-служба «Росатома».

Россия контролирует ЗАЭС — самую крупную атомную станцию в Европе — с марта 2022 года. Российская сторона периодически сообщает об ударах беспилотников по территории станции. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова». 10 июля Алексей Лихачев и гендиректор Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война у запорога».

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