От удара дрона ВСУ погиб главный инженер Запорожской АЭС Яковлев

Накануне стало известно, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) с середины марта этого года пережила свыше 400 украинских атак при помощи беспилотников. Об этом журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ глава Росатома Алексей Лихачев.