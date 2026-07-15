От удара дрона ВСУ погиб главный инженер Запорожской АЭС Яковлев

Утром 15 июля от удара дрона ВСУ погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Трагическую новость сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Яковлев всю жизнь проработал в атомной энергетике и погиб, по словам Лихачева, «на боевом посту». О случившемся доложили политическому руководству страны.
«Эта трагедия стала возможной в результате… прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию терактов со стороны западных государств», — сообщил глава «Росатома».
Лихачев также отметил, что МАГАТЭ проинформировано о ситуации. Российская сторона ожидает оперативной и четкой реакции на произошедшее.
Накануне стало известно, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) с середины марта этого года пережила свыше 400 украинских атак при помощи беспилотников. Об этом журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ глава Росатома Алексей Лихачев.