Во спасение свой машины бизнес-класса волгоградец заплатил 85 штрафов

Автовладелец накопил 85 штрафов и задолжал выплаты в бюджет на общую сумму в 560 тысяч рублей. Добровольно исполнять свои обязанности он и не собирался — прятал имущество, не хранил денег на счетах. Однако приставы разыскали его недешевый седан KIA K5 с красивыми госномерами с тремя семерками и арестовали иномарку. Перспектива потери статусного авто заставила волгоградца выплатить все свои долги вместе с исполнительским сбором.