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Во спасение свой машины бизнес-класса волгоградец заплатил 85 штрафов

Автовладелец оперативно погасил долги на суму больше полумиллиона рублей, которые не собирался выплачивать добровольно.

Только арест недешевой иномарки бизнес-класса заставил жителя областного центра расплатиться с долгами по штрафам за нарушение ПДД, сообщает УФССП по Волгоградской области.

Автовладелец накопил 85 штрафов и задолжал выплаты в бюджет на общую сумму в 560 тысяч рублей. Добровольно исполнять свои обязанности он и не собирался — прятал имущество, не хранил денег на счетах. Однако приставы разыскали его недешевый седан KIA K5 с красивыми госномерами с тремя семерками и арестовали иномарку. Перспектива потери статусного авто заставила волгоградца выплатить все свои долги вместе с исполнительским сбором.

Ранее еще один должник усугубил свое положение попытавшись дать взятку приставу в городе-герое.