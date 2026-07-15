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Главный инженер ЗАЭС погиб при ударе ВСУ

Главный инженер АЭС Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов погибли при ударе украинского дрона по служебному автомобилю станции.

Источник: РБК

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при ударе украинского дрона, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев», — сказал Лихачев.

По его словам, украинский дрон атаковал служебный автомобиль АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель Дмитрий Филиппов, уточнил он.

«Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.

«Росатом» ожидает от МАГАТЭ «оперативной, конкретной и четкой реакции» на произошедшее, добавил Лихачев.

Днем 15 июля запорожский губернатор Евгений Балицкий сообщил об атаке беспилотников, в результате Энергодар был обесточен.

10 июля глава «Росатома» предупредил, что дизельного топлива на Запорожской АЭС осталось на 11 суток.

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