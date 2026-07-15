Главный инженер ЗАЭС погиб при ударе ВСУ

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при ударе украинского дрона, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев», — сказал Лихачев.
По его словам, украинский дрон атаковал служебный автомобиль АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель Дмитрий Филиппов, уточнил он.
«Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Днем 15 июля запорожский губернатор Евгений Балицкий сообщил об атаке беспилотников, в результате Энергодар был обесточен.
10 июля глава «Росатома» предупредил, что дизельного топлива на Запорожской АЭС осталось на 11 суток.