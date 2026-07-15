Глава округа в Прикамье рассказал об эвакуации людей из затопленных домов

Глава Октябрьского округа в Пермском крае Георгий Поезжаев рассказал о подтоплении домов в селе Богородске, где специалисты компании «Россети Урал» после обильного ливня 15 июля для безопасности жителей отключили электричество.
«Сегодня в Богородске подтопило два жилых дома и приусадебные участки. Причиной стал подъём уровня воды в притоке реки Арий из-за обильных осадков», — пояснил чиновник.
Он подчеркнул, что уровень воды уже начал постепенно снижаться.
«Эвакуированы два жителя, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные службы, ведём мониторинг обстановки», — добавил Георгий Поезжаев.
Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее сайт kirov.aif.ru рассказывал, что в течение нескольких часов в Богородском выпала месячная норма осадков.
Напомним, в Октябрьском округе Пермского края, где в результате аномальных ливней затопило мосты, дороги и дома, объявили режим повышенной готовности. В село Кын, которое затопило второй раз за месяц, потоком воды в неизвестном направлении унесло 25-летнюю девушку. Её ищут уже несколько суток.