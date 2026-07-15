Захарова призвала Гросси осудить убийство Киевом главного инженера ЗАЭС

«Это преступление Киева обязан наконец разглядеть [глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, чёткого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что днём 15 июля по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар был нанесён удар беспилотником. Вместе с Яковлевым погиб водитель машины Дмитрий Филиппов.
Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.Читать дальше