В Таганроге задержали садовода, вырастившего 485 кустов наркотического растения

В ходе обыска полицейские обнаружили во дворе частного дома теплицу, в которой находились 485 кустов запрещенной растительности. Как установило следствие, с апреля по июль подозреваемый подготовил грунт, высадил семена и ухаживал за всходами, создавая благоприятные условия для роста.