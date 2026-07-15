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В Таганроге задержали садовода, вырастившего 485 кустов наркотического растения

Полицейские изъяли почти 500 кустов запрещенных растений у жителя Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Житель Таганрога вырастил в теплице почти полтысячи кустов наркотического растения и теперь ответит перед законом. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.

— Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Неклиновскому району получили оперативную информацию и задержали местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, которые запрещены к возделыванию, — рассказали в ведомстве.

В ходе обыска полицейские обнаружили во дворе частного дома теплицу, в которой находились 485 кустов запрещенной растительности. Как установило следствие, с апреля по июль подозреваемый подготовил грунт, высадил семена и ухаживал за всходами, создавая благоприятные условия для роста.

— Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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