Насиловали и снимали на видео: мигрантов осудили на десятки лет

Британский суд приговорил троих мигрантов, приехавших из Египта и Ирана, к длительным срокам заключения за групповое изнасилование женщины на пляже, о чем сообщает Daily Mail.
По данным издания, в день преступления компания мужчин обходила местные бары и ночные клубы в поисках жертвы. На набережной они встретили пострадавшую, которая отошла от друзей после ночной прогулки. Мужчины заговорили с ней, увели на пляж и надругались над ней. Двое участвовали в изнасиловании, третий снимал происходящее на видео.
Издание сообщает, что один из нападавших силой открывал женщине рот и плевал в него, подстрекая сообщников повторять это. В ходе надругательства пострадавшая несколько раз теряла сознание.
После случившегося мужчины вернулись в отель и устроили барбекю. Вскоре их задержали. В ходе расследования, по данным издания, они неоднократно давали ложные показания и выдвигали обвинения в адрес полиции, переводчиков и адвокатов.
Также выяснилось, что все трое подавали документы на статус беженца. Один из фигурантов дела ранее уже был осужден на родине за убийство собственной матери.
Суд приговорил каждого из насильников к 21 году лишения свободы. Их сообщника, снимавшего происходящее на видео, осудили на 18 лет. Вопрос о депортации осужденных пока остается открытым.
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