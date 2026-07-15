Насиловали и снимали на видео: мигрантов осудили на десятки лет

По данным издания, в день преступления компания мужчин обходила местные бары и ночные клубы в поисках жертвы. На набережной они встретили пострадавшую, которая отошла от друзей после ночной прогулки. Мужчины заговорили с ней, увели на пляж и надругались над ней. Двое участвовали в изнасиловании, третий снимал происходящее на видео.