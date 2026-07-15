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Насиловали и снимали на видео: мигрантов осудили на десятки лет

Британский суд приговорил троих мигрантов, приехавших из Египта и Ирана, к длительным срокам заключения за групповое изнасилование женщины на пляже, о чем сообщает Daily Mail.

Британский суд приговорил троих мигрантов, приехавших из Египта и Ирана, к длительным срокам заключения за групповое изнасилование женщины на пляже, о чем сообщает Daily Mail.

По данным издания, в день преступления компания мужчин обходила местные бары и ночные клубы в поисках жертвы. На набережной они встретили пострадавшую, которая отошла от друзей после ночной прогулки. Мужчины заговорили с ней, увели на пляж и надругались над ней. Двое участвовали в изнасиловании, третий снимал происходящее на видео.

Издание сообщает, что один из нападавших силой открывал женщине рот и плевал в него, подстрекая сообщников повторять это. В ходе надругательства пострадавшая несколько раз теряла сознание.

После случившегося мужчины вернулись в отель и устроили барбекю. Вскоре их задержали. В ходе расследования, по данным издания, они неоднократно давали ложные показания и выдвигали обвинения в адрес полиции, переводчиков и адвокатов.

Также выяснилось, что все трое подавали документы на статус беженца. Один из фигурантов дела ранее уже был осужден на родине за убийство собственной матери.

Суд приговорил каждого из насильников к 21 году лишения свободы. Их сообщника, снимавшего происходящее на видео, осудили на 18 лет. Вопрос о депортации осужденных пока остается открытым.

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