Костя Цзю провёл восьмичасовую очную ставку по делу о хищении 7 млн

Ранее сообщалось, что дело было возбуждено в ноябре 2025 года после обращения Цзю. Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц, однако позднее предпринимателя допросили сначала как свидетеля, а затем как подозреваемого. Теперь следствию предстоит оценить показания участников очной ставки и другие материалы уголовного дела.