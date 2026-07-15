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Основатель холдинга «Русагро» Мошкович отверг все обвинения МВД

В Замоскворецком райсуде Москвы 15 июля началось рассмотрение уголовного дела основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

В Замоскворецком райсуде Москвы 15 июля началось рассмотрение уголовного дела основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

Бизнесменов обвиняют в хищении акций сельскохозяйственного холдинга «Солнечные продукты» стоимостью свыше 50 млрд руб., легализации части похищенного и в преднамеренном банкротстве. Персонально господину Мошковичу инкриминируют дачу взятки чиновнику охотничьим карабином. Никто из подсудимых вину не признает.