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Лайнер экстренно причалил: на борту не удалось спасти пожилого туриста

По информации газеты The Sun, во время круиза по греческим островам погиб 79-летний пассажир.

По информации газеты The Sun, во время круиза по греческим островам погиб 79-летний пассажир. Утром 14 июля мужчине стало плохо прямо на борту судна, после чего он потерял сознание и больше не пришел в себя.

Когда пассажира обнаружили без признаков жизни, после чего медицинский персонал лайнера приступил к реанимационным мероприятиям. Однако спасти пожилого туриста не получилось.

После случившегося капитан принял решение изменить маршрут и направить судно в город Ханья на острове Крит. Там лайнер пришвартовали, а тело умершего оперативно доставили в медицинское учреждение для проведения вскрытия.

На момент публикации причина смерти мужчины не установлена. Обстоятельства произошедшего выясняют береговая охрана и администрация порта.

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