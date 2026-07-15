Лайнер экстренно причалил: на борту не удалось спасти пожилого туриста

По информации газеты The Sun, во время круиза по греческим островам погиб 79-летний пассажир. Утром 14 июля мужчине стало плохо прямо на борту судна, после чего он потерял сознание и больше не пришел в себя.
Когда пассажира обнаружили без признаков жизни, после чего медицинский персонал лайнера приступил к реанимационным мероприятиям. Однако спасти пожилого туриста не получилось.
После случившегося капитан принял решение изменить маршрут и направить судно в город Ханья на острове Крит. Там лайнер пришвартовали, а тело умершего оперативно доставили в медицинское учреждение для проведения вскрытия.
На момент публикации причина смерти мужчины не установлена. Обстоятельства произошедшего выясняют береговая охрана и администрация порта.
Читайте также: Насиловали и снимали на видео: мигрантов осудили на десятки лет.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.