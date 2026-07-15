Ильназ Галявиев женился в «Черном дельфине»

Девушка видела Галявиева на одном из заседаний суда и на свидании в колонии, тогда и был заключен брак. «Я не знаю, как это объяснить, потому что общество наверняка воспримет это как какую-то дикость. Человек ведь совершил такое преступление. Но тем не менее, я слушаю свое сердце», — сказала девушка по имени Диана (фамилия не раскрывается) в интервью «Московскому комсомольцу».