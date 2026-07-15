Житель Севастополя, отсидевшего за убийство матери, осудили за насилие над детьми

В Севастополе 39-летнего местного жителя, ранее уже отбывавшего наказание за убийство матери, осудили на 17 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера и развращение двух детей. Об этом сообщают в «КП — Крым» со ссылкой на городскую прокуратуру.