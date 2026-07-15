Житель Севастополя, отсидевшего за убийство матери, осудили за насилие над детьми

В Севастополе 39-летнего местного жителя, ранее уже отбывавшего наказание за убийство матери, осудили на 17 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера и развращение двух детей. Об этом сообщают в «КП — Крым» со ссылкой на городскую прокуратуру.
Преступления совершены в августе 2022 года и в августе 2025-го. Жертвами стали двое детей младше 14 лет. Мужчина совершал в отношении них развратные и насильственные действия. Об одном из случаев мальчик рассказал родителям. Те сразу обратились в полицию.
В Следственном комитете уточнили, ранее он уже был судим за убийство собственной матери. Отбыв срок, мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.
Суд назначил наказание в виде 17 лет колонии особого режима. Также мужчине на 16 лет запретили работать с детьми. Кроме того, суд удовлетворил иски прокурора о компенсации морального вреда юным пострадавшим.
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