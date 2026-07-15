Мошенники обокрали студента в Москве на 80 млн рублей под видом диспансеризации

По информации ведомства, молодому человеку сначала позвонили якобы из поликлиники и выманили анкетные данные вместе с кодом из СМС. Сразу после этого пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» с контактными номерами. Студент сам перезвонил по одному из них. На том конце провода убедили его перейти по ссылке для связи с якобы сотрудником финансового контроля. Лжеспециалист объявил, что на имя учащегося оформлена доверенность для иностранца, и теперь юноше грозят проверка и обыск в квартире.