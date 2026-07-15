Победитель популярного кулинарного шоу умер в 44 года

Победитель британского кулинарного шоу «Пятизвездочная кухня: Следующий большой шеф-повар Британии» Дом Тейлор скончался в возрасте 44 лет. О его смерти сообщила команда лондонского ресторана The Good Front Room, пишет Mirror.
Причина смерти шеф-повара не раскрывается.
Коллектив основанного Тейлором ресторана заявил, что его профессионализм, талант и отношение к людям оставили заметный след, а созданное им наследие продолжит вдохновлять тех, кто работал с ним и был знаком с его кухней.
Слова поддержки после известия о смерти также выразила автор кулинарных книг Мелисса Томпсон. Она назвала Тейлора особенным человеком и пожелала сил его коллегам.
Дом Тейлор стал победителем телевизионного проекта «Пятизвездочная кухня: Следующий большой шеф-повар Британии» в 2023 году. После победы он открыл в Лондоне ресторан The Good Front Room, специализирующийся на блюдах карибской кухни.
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