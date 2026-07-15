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В Орске возле жилого дома нашли тело подростка

Обстоятельства смерти мальчика выясняют прокуратура и СК.

Источник: Аргументы и факты

Тело несовершеннолетнего найдено в жилом районе города Орска, следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка, сообщило СУ СК по Оренбургской области в мессенджере МАХ.

По данным ведомства, тело подростка было найдено вечером 15 июля в районе жилого дома на улице Щорса.

Сотрудники ведомства начали доследственную проверку, они осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и другие действия для установления обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре Оренбургской области уточнили, что умершему мальчику 15 лет. Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью подростка, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли тело выпускницы школы, которая утонула в реке Ключик.