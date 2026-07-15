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Мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в отделении банка

По информации СМИ, два обманутых мошенниками пенсионера пострадали, взорвав торт в отделении банка.

Источник: Аргументы и факты

В казахстанском городе Павлодар правоохранители проводят расследование по факту обмана мошенниками двоих пенсионеров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный Департамент полиции.

По информации СМИ, в среду в одном из банков Павлодара взорвался торт, принесенный двумя пожилыми людьми.

«Установлено, что пенсионеры стали жертвами телефонных мошенников. В результате происшествия два пожилых человека получили незначительные травмы», — говорится в публикации.

Полицейские выяснили, что ранее пострадавшие пенсионеры, поверив мошенникам, вложили крупные суммы в фиктивные инвестпроекты. Затем злоумышленники, обещая вернуть ранее вложенные пожилыми людьми средства, убедили их принести в отделение банка торт со спрятанной в нем петардой и поджечь ее.

В настоящее время в связи со случившимся правоохранители завели ряд уголовных дел.

Ранее юрист Ольга Чирикова объяснила, как защитить пенсионера от мошенников.