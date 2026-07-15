Мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в отделении банка

Полицейские выяснили, что ранее пострадавшие пенсионеры, поверив мошенникам, вложили крупные суммы в фиктивные инвестпроекты. Затем злоумышленники, обещая вернуть ранее вложенные пожилыми людьми средства, убедили их принести в отделение банка торт со спрятанной в нем петардой и поджечь ее.