Мертвого подростка нашли лежащим на улице в Орске

Двух девочек-подростков восемь дней искали в Туве. Они ушли гулять и не вернулись. Родственники в первый же день нашли на берегу Енисея выключенные телефоны школьниц. А спустя неделю после пропажи обнаружили тела девочек. Что могло случиться с подростками и как шли их поиски — в материале «Вечерней Москвы».