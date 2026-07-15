Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставпрополье мужчину обвиняют в убийстве матери понравившейся ему девушки

23-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в убийстве матери приглянувшейся ему девушки на Ставрополье.

Источник: Комсомольская правда

На Ставрополье 23-летнего мужчину обвиняют в убийстве матери понравившейся ему девушки и попытке избавиться от тела. Об этом рассказали в «КП — Северный Кавказ».

Трагедия произошла в ночь на 7 июля в селе Большая Джалга. По версии следствия, молодой человек зарезал местную жительницу. Причиной стал конфликт: женщина просила его не приставать к дочери.

Следователи считают, что молодой человек пытался скрыть следы поджогом хозпостройки. Муж убитой заметил в окне дым, который валил из летней кухни. Когда он открыл дверь, увидел жену на полу с глубокими ранами.

Полицейские вышли на след через пять дней. 12 июля задержали 23-летнего односельчанина погибшей.

На допросе мужчина рассказал: после убийства он забрался на чердак сарая во дворе убитой и прятался там. Вернулся домой только после того, как следователи уехали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет колонии. Сейчас с ним работают криминалисты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.