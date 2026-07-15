Олигарх Ермолаев обвинил разведку Украины в покушении на него в Монако

Об этом он заявил в письме, текст передан изданию Nice-Matin украинской юридической фирмой Dynasty Law & Investment, представляющей его интересы. Подлинность письма также подтвердил изданию его монегасский адвокат.
Он указал, что, согласно предоставленной в ходе расследования информации, к покушению непосредственно причастны действующие сотрудники украинской разведки.
«Имеющиеся на данный момент доказательства также указывают на то, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР, некоторые из которых, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы», — добавил Ермолаев.
Он заверил, что осознает всю серьезность своих обвинений и объяснил, что делает их публичными, поскольку уверен в необходимости независимого и прозрачного расследования.
«Если действующие агенты разведывательной службы используют свое положение, ресурсы или сети для организации убийства семьи на европейской территории, это уже не просто преступление против моего народа. Это вопрос международной безопасности и доверия к институциям», — указал Ермолаев.
Вместе с тем, он выразил благодарность украинскому президенту Владимиру Зеленскому «за его личное внимание к этому делу и за уже оказанную помощь».
При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх.
Взрыв в Монако прогремел 29 июня в районе 21:00 по местному времени (22:00 мск) на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, расположенной недалеко от границы с Францией.