Олигарх Ермолаев обвинил разведку Украины в покушении на него в Монако

«Имеющиеся на данный момент доказательства также указывают на то, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР, некоторые из которых, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы», — добавил Ермолаев.