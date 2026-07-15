В деревне Венеция простились с погибшим в ДТП 17-летним курьером

Ранее в Иркутске суд арестовал водителя Toyota Camry, который сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Семилетний и восьмилетний дети перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. После наезда мужчина уехал, а пострадавших доставили в больницу. Водителя объявили в розыск и задержали. По словам мужчины, после аварии он прятался в лесу.